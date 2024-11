De verhuizing van de radiostudio van Radio Veronica heeft Gerard Ekdom al flink wat geld gekost. Sinds de radiostudio in Amsterdam zit, is de radiomaker al zeker drie keer geflitst wegens te hard rijden. Ook zijn collega’s hebben een bon gekregen, vertelden ze vanochtend in de ochtendshow op Veronica. Op hun route geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, die ze blijkbaar overschreden.

Radio Veronica verhuisde twee weken geleden van Naarden naar de hoofdstad. SLAM! en 100% NL, ook onderdeel van Mediahuis, verkasten eerder al naar Amsterdam. Daarmee kwam een einde aan een lange radiogeschiedenis van ‘de Hofstede’ in Naarden.

Veronica was jarenlang eigendom van Talpa Network, maar de zender werd vorig jaar verkocht aan Mediahuis. Sindsdien is het station flink op de schop gegaan, met onder meer de komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren en Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof als presentatoren van de middagshow.

Foto: Radio Veronica