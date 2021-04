Martijn Kolkman keert terug op de landelijke radio. De voormalig Qmusic-dj maakt vanaf eind deze maand een programma bij Radio 10, op zaterdag en zondag. De exacte startdatum en uitzendtijd zijn niet bekend; daarover wil Radio 10 nu nog niets zeggen.

Tot afgelopen zomer was Martijn Kolkman te horen op Qmusic, waar hij vijftien jaar lang werkte. Hij presenteerde bij de zender de laatste jaren een nachtprogramma, maar had bij de start van het station een plek in de dagprogrammering. Voor Martijn bij Qmusic aan de slag ging, was hij te horen op Yorin FM en Radio 538.

“Ik kan niet wachten om te beginnen aan een nieuw avontuur”, zegt Martijn. “Radio 10 voelt als thuiskomen met de grootste hits aller tijden, waar ik stiekem al een tijdje verliefd op ben. Ik ga aan de slag met een topteam bij een fantastisch radiostation en kijk er naar uit om samen met de luisteraars het Radio 10 weekend te vieren.”

Foto: Radio 10