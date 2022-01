Radio 10 is verheugd met de luistercijfers van afgelopen jaar en zag in de laatste luistercijfers over november – december zelfs dat door de Top 4000 een nummer 2 positie gehaald werd, na NPO Radio 2. “Het is voor het hele team geweldig om te zien dat de lijst zo gewaardeerd wordt. We kijken terug op een mooi jaar voor Radio 10 en hebben veel zin in 2022”, zegt radiodirecteur Roland Snoeijer.

Qmusic kijkt liever naar het hele jaar en ziet dat het jaarcijfer in de eigen doelgroep 20-49 jaar op 19,7 procent ligt. “De laatste keer dat een radiozender een jaarcijfer haalde dat vergelijkbaar is met Qmusic dit jaar, was in het vorige millennium. Het is 22 jaar geleden dat Sky Radio en 3FM jaarcijfers hadden die boven de 20 procent uitkwam”, laat de zender weten.

Dave Minneboo, programmadirecteur Qmusic: “2021 was een jaar dat onze verwachtingen ruimschoots overtrof. Nadat we eerder al marktleider in de commerciële doelgroep waren, werden we ook de grootste zender van het land in de brede doelgroep.” Vooral Radio 538 is flink gedaald in die groep van 20-49 jaar.

100%NL

Ook 100% NL kijkt naar de cijfers in die leeftijdscategorie. Het station ziet haar marktaandeel groeien van gemiddeld 3,3 procent in 2020 naar 3,8 procent in 2021. Die groei zit met name in de groep vrouwen tussen de 20 en 34 jaar.

Radiodirecteur Martijn Zuurveen is er trots op. “Een compliment van onze luisteraars, die ons goed weten te vinden. Voor RadioCorp was 2021 het beste jaar sinds 100% NL en SLAM! onder één vlag vallen. Dit belooft wat voor 2022. Wij zijn er klaar voor.”

Foto: Pixabay | Ron Porter