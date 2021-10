Qmusic is NPO Radio 2 voorbij in de nieuwe luistercijfers. De zender wint 0,5 procentpunt aan marktaandeel, Radio 2 levert daarentegen 0,4 procentpunt in. Dat blijkt uit de nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) over augustus-september 2021. Naast Radio 2 levert ook Radio 1 het meest in: -0,4 procentpunt.

Radio 10 loopt verder uit op de nummer vier, Radio 538. Het gat tussen beide Talpa-zenders is nu 1,3 procentpunt, een jaar geleden was dit nog 0.2 procentpunt. Verder doet 100% NL goede zaken: het station krijgt er 0,2 procentpunt aan marktaandeel bij.

In vergelijking met vorig jaar levert Radio 2 1 procentpunt in. NPO Radio 5, Sky Radio en Qmusic winnen het meeste marktaandeel in vergelijking met vorig jaar.

Station aug - sep

2021 jul - aug

2021 aug - sep

2020 01. Qmusic 11.9 % 11.4 % 0.5 11.2 % 0.7 02. NPO Radio 2 11.4 % 11.8 % 0.4 12.4 % 1 03. Radio 10 10.7 % 10.5 % 0.2 10.2 % 0.5 04. Radio 538 9.4 % 9.6 % 0.2 10.0 % 0.6 05. Sky Radio 8.7 % 8.8 % 0.1 8.0 % 0.7 06. NPO Radio 1 8.1 % 8.5 % 0.4 8.4 % 0.3 07. NPO Radio 5 5.8 % 5.7 % 0.1 4.8 % 1 08. Radio Veronica 3.3 % 3.4 % 0.1 3.6 % 0.3 09. 100% NL 3.2 % 3.0 % 0.2 2.9 % 0.3 10. NPO 3FM 2.2 % 2.0 % 0.2 2.2 % = 11. NPO Radio 4 2.2 % 2.2 % = 2.3 % 0.1 12. SLAM! 1.5 % 1.5 % = 1.5 % = 13. Kink 0.8 % 0.9 % 0.1 0.5 % 0.3 14. classicnl 0.7 % 0.7 % = 0.9 % 0.2 15. Sublime 0.7 % 0.7 % = 0.7 % = 16. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 --. ORN Radio 7.9 % 8.1 % 0.2 8.7 % 0.8 --. Overige zenders 6.4 % 6.4 % = 6.1 % 0.3 --. E Power Radio 4.5 % 4.2 % 0.3 4.9 % 0.4

Stijgers 100% NL, E Power Radio, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic en Radio 10 Dalers BNR Nieuwsradio, Kink, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio Gelijk NPO Radio 4, Overige zenders, SLAM!, Sublime en classicnl

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.337 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 22 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 22 minuten) .

De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 6 minuten (vorige periode: 4 uur en 7 minuten).