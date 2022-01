Sander Guis nieuwe stationvoice van Radio 1: “Grandioos, een nieuw hoofdstuk”

Sander Guis is sinds begin dit jaar de nieuwe stationvoice van NPO Radio 1. Samen met Wendy Duivenvoorde is hij te horen in de jingles, programma-openers en andere audiovormgeving. “Het is grandioos”, zegt Sander. “Een geweldig nieuw hoofdstuk en bovendien een soort perfecte combinatie tussen werken als voice-over en radiomaker. Het is een mooie uitdaging om, samen met Wendy, die ik zelf erg waardeer, geluid aan een zender als NPO Radio 1 te mogen geven.”

Je volgt Hans Hogendoorn op. Zijn dat grote schoenen om te vullen?

“Ja en nee. Hans is een instituut en heeft zijn sporen dubbel en dwars verdiend. Hij is tientallen jaren lang dat kenmerkende geluid van NPO Radio 1 geweest. Maar Hans is ook Hans. Er is nu bewust gekozen voor een ander geluid, dus geen afgeleide of imitatie. Daarom zie ik het niet zozeer als ‘zijn schoenen moeten opvullen’. Wel hoop ik net zo goed als Hans op mijn eigen schoenen te lopen.”

Je bent geen onbekende in Hilversum, zo maakte je jarenlang radio op 3FM en Radio 2. Hoe kwam NPO Radio 1 bij jou terecht voor deze klus?

“Na mijn werk als DJ bij NPO 3FM en NPO Radio 2 ben ik mij meer gaan storten op mijn werk als voice-over. Dit deed ik al heel wat jaren, zo was ik was onder andere stem van destijds Nederland 3 en BNN. Maar dat was wat meer op de achtergrond, naast het radiomaken. Ik werd in 2017 door de EO gevraagd om voice-over voor hun prachtige natuurdocumentaires op NPO 2 te worden. Vanaf dat moment heb ik mezelf, mede dankzij het vertrouwen en de input van een geweldig team, verder kunnen ontwikkelen. Eind 2021 werd ik door NPO Radio 1 benaderd met de vraag of ik zenderstem wilde worden.”

Als ‘zenderstem’ moet je regelmatig nieuwe dingen inspreken, hoeveel werk is dat?

“Dat verschilt heel erg per ‘ding’. Soms is er heel veel te doen, soms wat minder. Maar stilstaan doet het nooit. Het is altijd dynamisch en onderhevig aan de waan van de dag, actualiteiten en ontwikkelingen. Maar ook aan de input van radiomakers en redacties, bijvoorbeeld bij nieuwe items, promoties of acties. Maar het is sowieso wekelijkse invulling.”

Nu je weer op de landelijke radio te horen bent – hetzij als ‘stem’ – kriebelt het dan om weer ergens als radio-dj aan de slag te gaan?

“Ja en nee. Ik ben op de achtergrond altijd erg betrokken gebleven bij radio als voice-over, vormgever en ook als trainer van podcasters. Dat vind ik heerlijk om te doen. Maar het is natuurlijk wat anders dan het radiomaken als DJ. Het on-air een live show doen, het echte radiomaken, blijft natuurlijk geweldig en is met niets te vergelijken. Die vibe mis ik stiekem wel een beetje. Dus als zich een mooie kans voordoet, ga ik daar zeker over nadenken.”

Voor welk station zou je dan voor kiezen? Terug bij Radio 2?

“Dat is helemaal afhankelijk van wat zich aandient. Of het om spraak of muziek gaat, zolang ik er lekker mijn ei in kwijt kan, ben ik blij.”

