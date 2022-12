Onder de noemer ‘NPO Radio 1 Luistert naar jou’ maakt Radio 1 in de eerste twee weken van het nieuwe jaar locatie-uitzendingen vanuit alle provincies. Roos Abelman en Hans van der Steeg presenteren dagelijks een programma tussen 14:30 en 15:00 uur met de verhalen van de inwoners van de plekken waar ze langs gaan.

Het tijdelijke radioprogramma bezoekt onder meer Roermond, Dronten, Almelo, Oisterwijk en Hoogezand. De provincie Zuid-Holland wordt, met uitzendingen in Scheveningen en Gouda, zelfs twee keer bezocht. Het programma wordt gemaakt door een gezamenlijke redactie met medewerkers van verschillende omroepen.

“We willen samen met de omroepen nog dichter bij ons publiek staan en nog beter weten wat er speelt in de samenleving”, zegt Klaske Tameling, zendermanager van NPO Radio 1, in een persbericht. “We bieden een luisterend oor, ook aan diegenen die zich buitenspel voelen staan. NPO Radio 1 is de nieuws- en sportzender van en voor heel Nederland.”

Na afloop van de tour door Nederland blijft ‘NPO Radio 1 Luistert naar jou bestaan. Het wordt onderdeel van de app en site van het radiostation met als doel de betrokkenheid van het publiek onderdeel te maken van de uitzendingen. Luisteraars kunnen laten weten wat er speelt in hun omgeving en daar gaan programmamakers gebruik van maken in hun uitzendingen.

Planning

De volledige planning van ‘NPO Radio 1 Luistert naar jou’ is als volgt:

Zondag 1 januari: De Nieuwjaarsduik in Scheveningen.

Maandag 2 januari: De ijsbaan op de markt van Gouda.

Dinsdag 3 januari: Het Huus van de Taol in Beilen.

Woensdag 4 januari: Het Literatuurtje in Roermond.

Donderdag 5 januari: Het Volkshuis in Zutphen.

Vrijdag 6 januari: Het Huis van Katoen en nu in Almelo.

Zaterdag 7 januari: De Meerpaal in Dronten.

Maandag 9 januari: Omnium in Goes.

Dinsdag 10 januari: De Kielzog in Hoogezand.

Woensdag 11 januari: De Doarpskeamer in Akkrum.

Donderdag 12 januari: Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard.

Vrijdag 13 januari: De Dorpsherberg in Oisterwijk.

Zaterdag 14 januari: De Observant in Amersfoort.

Foto: RadioFreak.nl