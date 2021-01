De PVV wil dat er een einde komt aan het bestaansrecht van de publieke omroep, waar ook radiozenders NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 en FunX onder vallen. Dat meldt de partij in het verkiezingsprogramma voor 2021-2025. De partij van Geert Wilders hekelt de ‘politiek-correcte afbraak van onze eigen identiteit die vaak steun krijgt vanuit het onderwijs en de publieke omroep.’

‘Waarom liggen de kerstboom en het paasfeest onder vuur, terwijl we wel hele tv-uitzendingen zien over de ramadan? Het is de wereld op zijn kop’, meldt de PVV in haar verkiezingsprogramma, dat afgelopen week werd gepresenteerd. ‘De publieke omroep moet worden afgeschaft’, aldus de partij.

‘Verschrikkelijke publieke omroep’

“De PVV heeft helemaal niets met de verschrikkelijke publieke omroep waar je het Nederland van de Amsterdamse grachtengordel ziet. Eén grote fakenews-fabriek met linkse liberalen, politiek correcte blaaskaken. Van de VARA tot WNL, waar het echte Nederland verzwegen en weggemoffeld wordt. En daarom wil de PVV de publieke omroep afschaffen. Weg ermee.”

PVV-voorman Wilders steunt overigens wel de nieuwe aspirant-omroep Ongehoord Nederland. “Er is nu een kans op een verbetering. Joost Niemöller en Arnold Karskens: twee helden en topjournalisten. Zij beginnen een eigen omroep met de naam Ongehoord Nederland. Ik steun dat dappere initiatief en ik hoop u ook.”

Geert Wilders over de publieke omroep:

