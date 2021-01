Daniël Dekker heeft vandaag de Marconi Oeuvre Award gekregen. Hij ontving de prijs vandaag in zijn eigen programma op NPO Radio 5 uit handen van Golden Earring-zanger Barry Hay en RadioRing-presentator Rob Janssen.

De Marconi Oeuvre Award wordt altijd eerder uitgereikt dan de ander Marconi Awards. Het is ook de enige prijs zonder genomineerden; de jury kiest ieder jaar iemand uit die de prijs verdiend op basis van zijn gehele carrière. In het geval van Daniël Dekker krijgt hij de award vanwege “zijn ongekend succesvolle radio-carrière, zijn herkenbare stem en eigen geluid. Een allemansvriend, met radio in zijn hart. Diep in zijn hart.”

De Marconi-jury schrijft verder: “Daniël kwam het meest tot zijn recht in zijn ‘paradepaardjes’ Gouden Uren – dat hij 16 jaar maakte – en Muziekcafé, waarvoor hij bijna 15 jaar lang de presentatie voor zijn rekening nam. Gouden Uren op Radio 2 was jarenlang het best beluisterde radioprogramma van Nederland. En Muziekcafé maakte hij tot dé plek voor live muziek op de Nederlandse radio en dan met name live muziek van Nederlandse artiesten. Want zijn passie voor het Nederlands product was (en is) enorm. Nederlandstalige artiesten kregen een plek in de Gouden Uren, Nederlandse bands konden terecht in Muziekcafe en het volkse genre gaf hij een kans op NPO Sterren NL. Daarnaast zorgde hij vanaf 2013 voor het frisse geluid van onze inzendingen voor het Eurovisie Songfestival. Momenteel maakt Daniël nog steeds radio bij NPO Radio 5, dus hij is allesbehalve klaar met het schrijven van nóg meer radiogeschiedenis. Het is daarom hoog tijd dat de Oeuvre Award 2020 naar hem gaat.”

Daniël Dekker werkte ruim 30 jaar voor de TROS (de laatste jaren AVROTROS), onder meer als dj op 3FM en NPO Radio 2. Sinds afgelopen najaar werkt hij voor Omroep MAX en presenteert hij het lunchprogramma op Radio 5. Daniël is daarnaast eindverantwoordelijk voor alles programma’s van zijn omroep op die zender.

De Marconi Oeuvre Award wordt sinds 2004 uitgereikt. De afgelopen jaren ging de prijs naar Sjors Fröhlich (2019), Willem van Kooten (2018), Adam Curry (2017) en Tineke de Nooij (2016). Ook jongere dj’s als Ruud de Wild (2015) en Edwin Evers (2014) hebben de prijs al op hun schoorsteenmantel staan. De andere Marconi Awards worden uitgereikt op 28 januari.

Foto: AVROTROS