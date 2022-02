De meeste omroepen hebben medewerkers actief gewezen op mogelijkheden om ongepast of ongewenst gedrag te melden. Het ANP heeft een belrondje gedaan en daaruit blijkt dat de meeste omroepen sinds de onthullingen over The Voice of Holland ook op de mogelijkheid hebben gewezen om incidenten te melden die langere tijd geleden plaatsvonden.

AVROTROS heeft na de uitzending van BOOS over het misbruik bij The Voice een bericht naar medewerkers gestuurd waarin op de vertrouwenspersoon gewezen is. “Uiteraard willen wij ook uitstralen dat hier een cultuur heerst waarin ook oude zaken kunnen worden gemeld”, aldus een woordvoerder van AVROTROS. Dat is nog niet gebeurd. Ook KRO-NCRV heeft gesprekken gevoerd met personeel. “Het is onze medewerkers de afgelopen week heel duidelijk gemaakt hoe hoog het onderwerp bij ons op de agenda staat”, stelt een woordvoerder.

Ook BNNVARA heeft een mail gestuurd. “Binnen onze organisatie wordt heel actief gepraat over een veilige werkomgeving”, aldus een woordvoerder. “Dat beperkt zich uiteraard niet tot uitsluitend de situatie van nu. Wij houden wel de huidige protocollen tegen het licht en vragen alertheid op het eigen gedrag en dat van elkaar.” Ditzelfde geldt voor Omroep MAX, die naar eigen zeggen “bezig is met het aanscherpen van de protocollen. We hebben de interne gedragsregels recent nog extra onder de aandacht gebracht middels onze interne nieuwsbrief”.

Bij de NOS is een mail van de Raad van Bestuur van de NPO verspreid over een veilige werkomgeving. “Ook hebben we intern onze procedures rond sociale veiligheid en omgangsvormen nog eens onder de aandacht gebracht”, meldt een woordvoerder. “Dat alles past in ons langjarige beleid over omgangsvormen om het zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken om een luisterend oor te zoeken bij een van onze vertrouwenspersonen en eventueel ongewenst gedrag te melden.”

Bij de NOS kwam vorig jaar nog een zaak aan het licht van een radioverslaggever die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De omroep deed maandenlang ‘extern vooronderzoek’, waarvan de conclusies nooit gedeeld zijn. Het was wel de reden om uiteindelijk de samenwerking met de verslaggever van NOS op 3 en NPO Radio 1 te stoppen.

Een van de slachtoffers van de radioverslaggever sprak zich er onlangs nog over uit:

Toen ik mij uitsprak over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een NPO-verslaggever en bij “loketten” aanklopte samen met 19 vermeende slachtoffers incl. getuigenissen en bewijzen, eindigde het met een laf tweetje van Marcel Gelauff en een zak belastinggeld voor de dader. — Rowan Geleijnse (@RowanGeleijnse) January 21, 2022

