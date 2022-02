Marisa Heutink zegt verheugd te zijn dat ze de middagshow op Radio Veronica voor haar rekening mag nemen. “Rob Stenders gelooft echt al jaren in me en dat is toch wel bijzonder in de radiowereld. Het is niet altijd even makkelijk als vrouw. Dat klinkt altijd een beetje dramatisch, maar het is wel echt zo. Dus dan is het leuk dat er mensen zijn die in je geloven en je naar voren schuiven”, zegt Marisa in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Sinds begin dit jaar presenteert Marisa het middagprogramma tussen 16:00 en 18:00 uur op Radio Veronica. “Rob Stenders schoof me naar voren en zei: ‘ga het maar doen’. Hij wilde graag een music driven middagshow en ik maak graag dat soort radio. Dat is een heel leuke basis om een programma te maken en te gekke muziek te draaien. Maar het voelt ook wel een beetje spannend, want ik moet wel iets waarmaken. We gaan het ongetwijfeld nog evalueren, want mijn programma is pas drie weken aan de gang.”

Slag te winnen

Rob Stenders zwaait sinds afgelopen voorjaar de scepter bij de Talpa-zender. Marisa: “We hebben echt nog wel een slag te slaan bij Radio Veronica, luistertechnisch gezien sowieso. Maar ook op het gebied van muziek en de programmering wordt er gesleuteld. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar het is erg leuk bij de zender. De sfeer is goed.

Marisa was eerder op NPO Radio 2 te horen met het interviewprogramma ’t Wordt Nu Laat’. “Dat vond ik leuk, maar muziekradio ligt me toch wel meer.”

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk