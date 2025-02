Tijdens de Ramadan is op werkdagen Suhoor Stories te horen op NPO Radio 1 tussen 04:00 en 05:00 uur. Tijdens Suhoor Stories staat de saamhorigheid in de vastenmaand centraal met recepten van chefkoks en ochtendrituelen van moslims over de hele wereld.

De show wordt afwisselend gepresenteerd door een van de volgende presentatoren: Ouassima Tajmout, Hajar Yagkoubi, Mahi Khaleesi, Dimple Sokartara-Pamudji, Deqa Warsame en Enaam Ahmed Ali. Suhoor verwijst naar de maaltijd die Moslims voor zonsopgang nuttigen.

Het programma is vanaf 3 maart tijdens de Ramadan op maandag t/m vrijdag tussen 04:00 en 05:00 uur te horen op NPO Radio 1 en te zien op NPO 2.

Foto: Sabine van Nistelrooij