NPO Radio 2 had vorige week een marktaandeel van 15,5 procent, 2,9 procentpunt hoger dan een week eerder. De publieke radiozender zond vorige week de ‘Top 80’s’ uit en dergelijke lijsten zorgen, onder meer bij Radio 2, altijd voor een stijging van het marktaandeel. Op die manier verstevigde het station zijn positie als best beluisterde radiostation.

De meeste andere radiostations zagen hun marktaandeel dalen, Radio 5 zelfs met 1,8 procentpunt. Radio 10 is een opvallende uitzondering. Het marktaandeel van die zender groeide van 6,3 procent in week 6 naar 6,7 procent in week 7.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 07

2025 Week 06

2025 Week 07

01. NPO Radio 2 15.5 % 12.6 % 2.9 14.1 % 1.4 02. Qmusic 11.8 % 12.2 % 0.4 11.9 % 0.1 03. NPO Radio 5 8.9 % 10.7 % 1.8 7.6 % 1.3 04. NPO Radio 1 8.3 % 8.6 % 0.3 7.8 % 0.5 05. Radio 538 8.1 % 8.7 % 0.6 8.7 % 0.6 06. Radio 10 6.7 % 6.3 % 0.4 9.8 % 3.1 07. Sky Radio 6.5 % 6.5 % = 8.1 % 1.6 08. JOE 5.3 % 5.3 % = 4.2 % 1.1 09. RPO Radio 5.2 % 4.6 % 0.6 % 10. Radio Veronica 4.1 % 4.1 % = 1.5 % 2.6 11. E Power 3.2 % 3.3 % 0.1 3.1 % 0.1 12. 100% NL 2.9 % 2.7 % 0.2 3.6 % 0.7 13. NPO 3FM 2.2 % 2.1 % 0.1 2.2 % = 14. Radio 10 extra* 2.1 % 2.0 % 0.1 1.6 % 0.5 15. NPO Klassiek 1.8 % 2.0 % 0.2 1.6 % 0.2 16. SLAM! 1.1 % 1.2 % 0.1 1.2 % 0.1 17. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.8 % = 0.9 % 0.1 18. Qmusic extra* 0.7 % 0.9 % 0.2 1.0 % 0.3 19. KINK 0.7 % 0.9 % 0.2 0.4 % 0.3 20. Radio 538 extra* 0.6 % 0.6 % = 1.1 % 0.5 21. Qmusic Limburg 0.5 % 0.5 % = 0.4 % 0.1 22. NPO Soul & Jazz 0.5 % 0.6 % 0.1 % 23. NPO Sterren NL 0.5 % 0.4 % 0.1 % 24. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.4 % = 25. Sublime 0.3 % 0.2 % 0.1 0.3 % = 26. NPO Campus Radio 0.2 % 0.3 % 0.1 % 27. AAS Network 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 28. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.2 % = 29. Veronica extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 30. 100%NL extra* 0.1 % 0.3 % 0.2 0.0 % 0.1 31. KINK extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.3 % 0.2 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 33. Decibel 0.0 % 0.1 % 0.1 % 34. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 35. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.2 % 0.2

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders en Sublime Dalers 100%NL extra zenders, Decibel, E Power, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 538 en SLAM! Gelijk 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

2025 Week 06

2025 Week 07

01. NPO Radio 5 188 200 12 174 14 02. NPO Radio 2 133 123 10 123 10 03. NPO Soul & Jazz 127 134 7 04. NPO Campus Radio 127 117 10 05. NPO Klassiek 110 114 4 100 10 06. Radio Veronica 109 116 7 69 40 07. Radio 10 105 102 3 107 2 08. NPO Radio 1 97 100 3 89 8 09. Radio 10 extra* 92 95 3 66 26 10. KINK 91 105 14 71 20 11. Qmusic 85 89 4 90 5 12. Radio 538 84 85 1 88 4 13. Sublime 84 60 24 83 1 14. JOE 79 77 2 75 4 15. NPO 3FM 72 74 2 72 = 16. 100% NL 67 59 8 79 12 17. SLAM! 66 69 3 71 5 18. E Power 65 70 5 75 10 19. Sky Radio 64 64 = 75 11 20. RPO Radio 64 58 6 21. NPO Sterren NL 60 67 7 22. Radio 10 Brabant 55 50 5 34 21 23. Qmusic Limburg 54 52 2 42 12 24. BNR Nieuwsradio 49 46 3 57 8 25. Radio 538 extra* 46 55 9 73 27 26. Sky Radio extra* 41 42 1 32 9 27. Qmusic extra* 41 44 3 55 14 28. 100%NL extra* 35 49 14 14 21 29. Veronica extra* 33 33 = 27 6 30. Decibel 27 45 18 31. KINK extra* 25 17 8 57 32 32. SLAM! extra* 20 17 3 11 9 33. AAS Network 18 16 2 7 11 34. 4EVER49 Radio 15 19 4 35. Mediahuis Radio extra* 4 4 = 66 62

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, SLAM! extra zenders en Sublime Dalers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio extra zenders Gelijk Mediahuis Radio extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

2025 Week 06

2025 Week 07

01. Qmusic 4.093.060 4.004.636 88.424 4.034.428 58.632 02. Sky Radio 3.506.701 3.627.245 120.544 3.844.250 337.549 03. Radio 538 3.169.175 3.090.687 78.488 3.362.994 193.819 04. NPO Radio 2 3.079.068 2.700.977 378.091 3.251.069 172.001 05. RPO Radio 2.693.899 2.717.308 23.409 06. JOE 2.333.641 2.312.012 21.629 2.083.200 250.441 07. Radio 10 2.120.572 2.258.185 137.613 2.816.523 695.951 08. E Power 2.082.185 1.849.291 232.894 1.727.833 354.352 09. NPO Radio 1 2.023.547 1.887.532 136.015 2.185.831 162.284 10. 100% NL 1.549.641 1.667.600 117.959 1.623.757 74.116 11. Radio Veronica 1.271.793 1.173.029 98.764 933.570 338.223 12. NPO 3FM 1.174.518 1.030.986 143.532 1.131.100 43.418 13. NPO Radio 5 1.034.262 1.253.836 219.574 1.035.203 941 14. Radio 10 extra* 998.233 958.860 39.373 1.008.079 9.846 15. Qmusic extra* 814.222 926.390 112.168 891.672 77.450 16. AAS Network 788.806 713.609 75.197 588.666 200.140 17. Radio 538 extra* 734.296 595.328 138.968 653.715 80.581 18. Sky Radio extra* 611.505 640.300 28.795 598.539 12.966 19. BNR Nieuwsradio 576.158 579.861 3.703 597.276 21.118 20. SLAM! 566.387 659.637 93.250 605.566 39.179 21. NPO Klassiek 492.291 455.957 36.334 451.356 40.935 22. Qmusic Limburg 366.973 406.398 39.425 383.518 16.545 23. NPO Sterren NL 350.740 298.217 52.523 24. KINK 346.410 352.234 5.824 292.907 53.503 25. Veronica extra* 344.275 372.353 28.078 216.413 127.862 26. Mediahuis Radio extra* 258.413 335.190 76.777 123.083 135.330 27. SLAM! extra* 255.688 250.615 5.073 775.805 520.117 28. 100%NL extra* 225.357 310.002 84.645 102.995 122.362 29. Radio 10 Brabant 192.821 207.586 14.765 292.035 99.214 30. NPO Soul & Jazz 187.606 209.023 21.417 31. KINK extra* 185.949 114.400 71.549 121.371 64.578 32. Sublime 168.387 206.682 38.295 228.454 60.067 33. 4EVER49 Radio 137.346 81.609 55.737 34. NPO Campus Radio 108.475 91.024 17.451 35. Decibel 97.574 108.072 10.498

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 4EVER49 Radio, AAS Network, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en SLAM! extra zenders Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

