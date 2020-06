De NTR-podcast Virus Verhalen is winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon, een prestigieuze prijs voor het beste radioprogramma van het jaar. Virus Verhalen, ontwikkeld kort na de start van de corona-lockdown in Nederland, bracht 8 weken lang, 2 keer per week bijzondere verhalen van achter de voordeur, en liet horen hoe het coronavirus het leven drastisch veranderde.

De podcast neemt de luisteraar mee op een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland. De jury laat weten: “Je hoort hoe mensen elkaar proberen te bereiken en elkaar een hart onder de riem steken. Maar ook hoe het soms misgaat. De podcast is prachtig radiofonisch gemaakt. We horen Holland Doc op zijn best. Hier wordt radiodocumentaire- geschiedenis geschreven.”

Radiomaker Heleen Hummelen werkte vanaf de corona-lockdown half maart, samen met haar team, keihard aan de unieke podcast Virus Verhalen. Waar normaliter maanden wordt nagedacht over de ontwikkeling van een dergelijke serie, is het de makers gelukt binnen korte tijd bijzondere verhalen te verzamelen van mensen die op verschillende manieren te maken hebben met het coronavirus.

Ere Zilveren Reissmicrofoon

Andere genomineerden waren Stefan Stasse op NPO Radio 2 en het BNR Nieuwsradio programma Big Five. De Ere Zilveren Reissmicrofoon is toegekend aan radiomaker Peter van Bruggen en dat deejay Sagid Carter van 3FM krijgt een speciale vermelding.