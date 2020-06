Sublime start vandaag met de ‘Sublime Summertime 250’. In de lijst staan 250 zomerse funk-, soul- en jazzplaten aller tijden. Op nummer 1 staat ‘Summertime’ van DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. De Top 3 wordt compleet gemaakt door Bill Withers met ‘Lovely Day’ op nummer 2 en ‘Three little birds’ van Bob Marley & The Wailers op nummer 3.

Wat de lijst volgens de zender bijzonder maakt, is het wereldse karakter. “Naast de zomerse funk, soul, jazz en r&b-muziek, bevat de Sublime Summertime 250 ook latin- en reggaemuziek uit de Caribbean en Midden- en Zuid Amerika.”

Jasper de Vries, Music Director van Sublime, zegt over de lijst: “De muziek klinkt normaal al flink zonnig op Sublime, maar dit weekend nog extra. De mix van soul, funk en jazz vullen we aan met latin en reggae. Kortom, alle perfecte muzikale ingrediënten om alle Sublime luisteraars optimaal te laten genieten van een heerlijk tropisch weekend!”

De Sublime Summertime Top 250 is vanaf vandaag tot en met zondag iedere dag te beluisteren tussen 09:00 en 18:00 uur.