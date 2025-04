Peter Kuipers vertrekt na ruim 6,5 jaar als directeur van KRO-NCRV. Hij wordt vanaf 1 september opgevolgd door Arie Koornneef, die nu nog directeur bij ASN Bank is.

Kuipers was sinds oktober 2018 directeur bij KRO-NCRV. De eerste periode vervulde hij die functie als waarnemer. Hij verdiende toen 25.000 euro per maand, terwijl KRO-NCRV in die periode juist fors moest bezuinigen.

Nieuwe omroepbestel

Het niet bekend waarom Kuipers vertrekt bij KRO-NCRV. Afgelopen week reageerde hij nog op het nieuwe omroepbestel, waarbij de losse omroepen in de toekomst opgaan in vier of vijf grote productiehuizen.

“Ook wij zijn toe aan de volgende stap op weg naar een hervorming van het bestel. Wij staan open voor gesprekken met de collega-omroepen waar we een programmatische verwantschap mee hebben. Ik roep de bestuurders van de andere omroepen dan ook op om over hun eigen schaduw heen te stappen”, zei Kuipers tegen het AD.

Grote uitdagingen

Zijn opvolger Arie Koornneef begint op 1 september als directeur van de omroep. “KRO-NCRV en de publieke omroep staan de komende jaren voor grote uitdagingen. In de gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben, merkten we al snel dat Arie een goed gevoel heeft voor het katholieke en protestants-christelijke gedachtegoed en het maatschappelijke DNA van KRO-NCRV. We zijn blij met zijn kennis en bestuurlijke ervaring en zien uit naar zijn komst”, aldus KRO-NCRV.

