Herman van der Zandt vertrekt bij de NOS en stapt over naar KRO-NCRV. De presentator maakt per 1 januari 2024 de overstap. Welke programma’s hij gaat maken bij zijn nieuwe werkgever is nog niet bekend.

Herman van der Zandt kwam in 2001 in dienst bij de NOS, waar hij programma’s presenteerde voor NOS Nieuws, NOS Sport en NOS Evenementen. Hij werkte bij het 3FM Nieuws, NOS Radionieuws, NOS Journaal en is nu ook nog te horen bij NOS Met Het Oog op Morgen. In 2015 maakte hij de overstap naar NOS Sport, waar hij verschillende radio- en televisie-uitzendingen presenteert, waaronder het Tour de France-programma NOS De Avondetappe. Daarnaast maakte hij uitstapjes bij de NTR. Hij blijft nog tot 1 oktober bij de NOS in dienst.

“Het is niet eenvoudig om de NOS na 23 jaar te verlaten”, zegt de presentator. “Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk er naar uit om andere programma’s te maken. Met een ander werkritme, dat momenteel beter bij mij past. Ik heb gelukkig nog even tijd om bij de NOS op een goede manier af te sluiten. Het is een bijzonder gevoel om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. En dat bij een omroep die me erg aanspreekt. Het is spannend natuurlijk, maar voelt ook al meteen heel goed. Ik kijk enorm uit naar wat komen gaat.”

Maatschappelijk

“Het is buitengewoon jammer dat Herman vertrekt”, aldus algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS. “Herman is een van onze meest veelzijdige, gezichtsbepalende presentatoren. Dat blijkt wel uit het feit dat Herman jarenlang zowel voor NOS Nieuws, NOS Sport als NOS Evenementen heeft gewerkt, op alle platforms. Daarnaast, en minimaal net zo belangrijk, zien we met zijn vertrek een buitengewoon prettig mens en collega gaan. Het is voor ons erg jammer, maar we begrijpen zijn persoonlijke overwegingen en gunnen Herman vanzelfsprekend het allerbeste.”

KRO-NCRV mediadirecteur Sandra Hilster is blij met de komst van Van der Zandt: “Met Herman halen we een groot talent en een vakman in huis. Hij is inhoudelijk, betrokken, scherp en heeft humor. Bij KRO-NCRV werken we als maatschappelijk mediaorganisatie graag samen met mensen die zich willen inzetten voor de wereld van morgen. Herman past daar uitstekend bij”.

Of Herman ook radio gaat maken voor KRO-NCRV kan de omroep nog niet zeggen. Een woordvoerder laat aan RadioFreak weten: “Dat is nog niet bekend. Op een later moment gaan we daarover communiceren.” De NOS laat weten dat hij ieder geval gaat stoppen ‘Met Het Oog op Morgen’.

Foto: NOS