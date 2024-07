Mediawebsite Spreekbuis heeft een column van Patrick Kicken offline gehaald. In die column speculeerde hij waarom Frank Dane al weken niet te horen is op Radio 538. Kicken dacht dat er een conflict speelde tussen Frank en 538, maar dat blijkt niet te kloppen. Gisteren maakte Frank zelf bekend dat er bij zijn vriendin een hersentumor was ontdekt en dat hij daarom al weken niet te horen is op 538.

De reacties op de column van Kicken zijn niet mals. “Schaamteloos”, “stop met mensen zwart maken” en “Je bent gedaald tot ver onder welk niveau dan ook”. Zelf stelt Patrick dat zijn artikel ‘hooguit een beetje ongepast was’. “Talpa maakte eerst bekend dat Frank ziek was en een week later familieomstandigheden, dat voedt speculatie”, schrijft hij op de website. “Ik snap dat velen zitten te azen op een misstap van mijn kant, maar dat was het pas geweest als ik over de privézaken van Frank ging schrijven.”

Ruud de Wild

Patrick speculeerde in zijn column over het vertrek van Frank Dane uit de middag van 538. Hij wees er daarbij op dat het contract van Ruud de Wild bij NPO Radio 2 dit jaar afloopt “en dat Ruud aan het rondshoppen is”.

Kicken schrijft voor Spreekbuis veel over de radiowereld. Hij heeft meerdere radioprimeurs gehad, maar veel lezers vinden dat de voormalig Radio Veronica-dj met het artikel over Frank Dane te ver is gegaan.