Radio 538 wil graag dat Gordon weer een programma krijgt op de zender. Dat beweert de zanger in gesprek met De Telegraaf. “Ik vind radio echt het allerleukste. Ze willen heel graag dat ik terugkom bij Radio 538. Als ze me vragen, zal ik morgen nog ‘ja’ zeggen.”

Op de vraag van de Telegraaf-verslagggever of er al gesprekken lopen, antwoordt Gordon: “Er komen gesprekken, dat denk ik wel.” De zanger maakte in het verleden een programma op zaterdagmiddag op Radio 538. “Ik wil nooit meer in de ochtend een programma maken, maar verder is alles mogelijk”, aldus Gordon.

Foto: Radio 538