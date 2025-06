Youri van der Geest presenteert vanaf juli ‘De Muzikale Fruitmand’ op NPO Radio 5. Hij volgt Petra de Joode op, die met pensioen gaat. ‘De Muzikale Fruitmand’ is een muziekplatenprogramma en wordt al sinds 1972 uitgezonden. Het programma is in het weekend van 18:00 tot 20:00 uur te horen op Radio 5.

Youri heeft al de nodige radio-ervaring: zo presenteert hij op maandag en vrijdag het ochtendprogramma op de christelijke radiozender Groot Nieuws Radio. Ook werkt hij al langer bij de EO, voor programma’s op Radio 2 en 5, en eerder 3FM.

“Het is prachtig om te zien dat iemand die al zo lang bij de EO betrokken is, nu deze stap kan maken”, zegt Albert-Jan Schol, eindredacteur van de EO, over Youri van der Geest. “Youri was al betrokken bij programma‚Äôs van de EO op Radio 2 en 5, en viel al af en toe in bij De muzikale fruitmand. Dat hij nu een eigen programma krijgt, is welverdiend. Youri is radiomaker in hart en nieren, hij zit hier helemaal op zijn plek.”

Foto: Groot Nieuws Radio