Een van de oprichters van Radio 8FM is overleden. Richard Damen kreeg vorig jaar te horen dat hij kanker had met een zeer slecht vooruitzicht. In het Zuiden werd hij bekend met zijn artiestennaam Richard Rijk. Hij maakte 19 jaar lang de ochtendshow Rijk & Van Brabant op Radio 8FM, samen met Ronny van Brabant.

Damen was al op jonge leeftijd radiopiraat in Brabant. In de jaren 80 werd hij regelmatig uit de lucht gehaald. Daarna ging hij naar België waar verschillende zenders radio maakten gericht op Nederland. Ook was hij lange tijd te horen op Radio Keizerstad en Delta Radio.

Later richtte hij samen met Jan Tiebosch de Stadsradiogroep op. Via verschillende lokale omroepen verzorgden ze programma’s. In 1997 gingen ze commercieel en startten ze met Radio 8FM, waar Damen programmadirecteur werd.

In september 2015 was Damen klaar met de radio en stopte hij. Het was na vele jaren mooi geweest, zei hij daar zelf over. Richard Damen is 55 jaar geworden.