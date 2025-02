Oud-radiomaker Vincent van Engelen (77) overleden

Oud-radiomaker Vincent van Engelen is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende oud-collega’s van hem op social media. Vincent begon in de jaren zeventig met programma’s maken op Hilversum 3 voor de KRO. Hij maakte onder andere ‘De KRO op drie’, ‘Des Engels’ en ‘K-Rock’. Later maakte hij daar ook ‘Radio Tour de France’.

Na Hilversum 3 was hij ook te horen op Radio 4 en Radio 6. In 2016 maakte hij de overstap naar online, voor de zender 40upradio.

Foto: Wil van der Velde | Wikiportret