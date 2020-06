Thierry Baudet loopt boos weg bij interview op Radio 1

Thierry Baudet is gisteravond weggelopen uit de uitzending van ‘Met het Oog op Morgen’ op NPO Radio 1. Volgens de leider van Forum voor Democratie ging het gesprek niet over de krant van de partij, iets wat volgens hem wel de afspraak was.

Presentatrice Simone Weimans stelde de politiek leider vragen over de Black Lives Matter-demonstraties en de beeldenstorm. Baudet wees er na een aantal vragen op dat hij het wilde hebben over zijn krant. Toen Weimans daar niet in mee ging, pakte Baudet zijn biezen. De uitzending ging vervolgens gewoon door.

Dus Thierry Baudet was te gast bij Het Oog, En Wat Er Toen Gebeurde… pic.twitter.com/uWK46yA2cX — Lisa Konings (@LISAK0NINGS) June 12, 2020

Het is niet de eerste keer dat de politicus opstapt uit een uitzending. Eerder deed hij dit al bij Wilfred Genee op BNR Nieuwsradio.

