Peter de Bie, voormalig presentator op NPO Radio 1, is vanochtend op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Omroep Max. De laatste jaren had Peter gezondheidsklachten; hij leed aan hartfalen. Zijn lichaam was volgens Omroep Max ‘op’. De oud-presentator overleed uitgerekend op zijn verjaardag.

Peter presenteerde van 1994 tot 2022 het programma ‘Nieuwsweekend’ (eerder ‘Nieuwsshow’) op zaterdagochtend op NPO Radio 1. Hij deed dat sinds 1996 met Mieke van der Weij. Peter stopte drie jaar geleden op Radio 1 vanwege gezondheidsklachten. “Als m’n lijf ’t nog zou doen, had ik nog wel even door gewild”, zei Peter eerder.

Sinds 1977 werkte Peter bij de publieke omroep. Hij begon ooit met het radioprogramma ‘Voer voor Vogels’. Later, van 1980 tot 1988, maakte hij ‘De Stand van Zaken’. Het programma won de Zilveren Reissmicrofoon.

Omroep MAX-directeur Jan Slagter is bedroefd: “Met het overlijden van Peter moeten we tot mijn grote verdriet weer een publieke omroep-icoon missen. Peter heeft zo ongelooflijk veel betekend voor de Nederlandse radio en televisie.”

