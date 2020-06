Angelique Houtveen vindt het een verademing dat ze het nu op de radio ook over racisme kan hebben. Dat was de afgelopen jaren vaak namelijk niet het geval, vertelt de weekend-dj van NPO 3FM. “Als ik het er dan al op de radio over had, deed ik dat vaak met heel veel omwegen om jou als luisteraar er niet mee lastig te vallen. Ik wil je namelijk niet lastigvallen met dingen.”

Volgens de 3FM-dj zijn we nu op een punt waar racisme negeren niet langer meer opgaat. “Het gaat niet over lastiggevallen worden, dat is helemaal de intentie niet van mensen die het over racisme willen hebben. Dit is juist een probleem waar we gewoon eerlijk over moeten kunnen praten. En net zoals met alle problemen: als je het nooit erkent, kan het ook nooit overgaan.”

Angelique vindt dat het ook voor haarzelf tijd is voor actie. “Ik voel dat het mijn taak is als radio-dj om eerlijk te zijn, tegen jou als luisteraar.”

