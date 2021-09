NRC Podcasts heeft de Zilveren Reissmicrofoon 2021 gewonnen. Vincent Bijlo overhandigde de award aan René Moerland, hoofdredacteur van NRC. De Ere Reissmicrofoon werd aan Erik de Zwart overhandigd voor de Top 40. De andere genomineerden voor de Zilveren Reissmicrofoon 2021 waren Opium en KINK. De uitreiking vond plaats na een symposium over het veranderend audiolandschap bij Beeld en Geluid in Hilversum.

“We zijn trots op al onze audiomakers en journalisten die zoveel energie en plezier in NRC Audio steken”, zegt Moerland. “Deze prijs is een prachtige beloning en een aansporing om verder te groeien als NRC Audio.” NRC scoort goed met podcasts. NRC Vandaag is een van de best beluisterde podcasts van Nederland.

Eerder werd al bekend dat de Ere Zilveren Reissmicrofoon naar de Top 40 zou gaan. De jury meent dat deze hitlijst een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op de radio in Nederland. Het initiatief was van de toenmalige programmaleider van Radio Veronica, Joost den Draaijer, en de eerste uitzending vond plaats op 2 januari 1965. Nu, 56 jaar later, is de lijst nog steeds een succes, en baseren de succesvolste radiostations in Nederland hun formats als vanouds mede op de gegevens van de Top 40.

Speciale vermelding

Een speciale vermelding is voor de podcast Sorry voor mijn broertje / Verklaring omtrent gedrag van Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bondt van KRO-NCRV. Het criminologische audioproject Verklaring omtrent gedrag van het Utrechtse Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid mondde uit in de scherp gefocuste podcastreeks Sorry voor mijn broertje die door toon, vormgeving en inhoud de perfecte aansluiting vindt op het merk en de doelgroep van 3FM.

De jury van de Zilveren Reissmicrofoon staat onder leiding van Vincent Bijlo (radiocommentator NRC) en heeft meer juryleden die voor NRC werken, zoals Iris Verhulsdonk (redacteur en podcastmaker NRC). Dat leek ook de reden dat jurylid Mark den Blanken zich had teruggetrokken. De organisatie laat nu weten dat Verhulsdonk alleen als jurylid betrokken was bij de Ere Reissmicrofoon en de bijzondere vermelding. Bijlo heeft vanwege zijn betrokkenheid bij NRC niet meegestemd bij het kiezen van de winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon 2021.

Foto: NRC