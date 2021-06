AD-journalist Mark den Blanken is opgestapt als een van de juryleden van de Zilveren Reissmicrofoon, de prestigieuze radioprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. “Ik heb mij teruggetrokken uit de jury. Dit is in goed overleg met de juryvoorzitter gegaan. Meer kan ik er niet over zeggen”, bevestigt Mark tegenover RadioFreak.nl.

Mark wil niet zeggen waarom hij uit de jury is gestapt. Naar verluidt zou hij het oneens zijn met de keuze van de jury om NRC Audiohuis te nomineren voor de prijs, omdat er meerdere lijntjes lopen tussen de jury en NRC. Zo werkt Vincent Bijlo, hoofd van de jury, als columnist voor NRC en Iris Verhuisdonk, eveneens jurylid, werkt als podcastmaker voor diezelfde krant.

Nominaties

De nominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon 2021 worden volgende week donderdag, 24 juni, bekendgemaakt. De organisatie van de Reissmicrofoon is ook om een reactie gevraagd, maar zij heeft nog niet geantwoord.

Naast Vincent Bijlo en Iris Verhuisdonk, bestaat de jury van de radioprijs uit de volgende personen: Sagid Carter (3FM-dj), Jan Emous (oud-radiomaker en blogger), Frederique de Jong (journalist bij onder andere Follow the Money), Paul van der Lugt (oud-directeur RTV Utrecht), Arjan Snijders (mediajournalist), Rutger Boxhoorn (radiodocent Hogeschool InHolland), Edwin Wendt (freelance muziekjournalist) en Roeland van Zeijst (freelance mediajournalist).

Foto: Arjo Frank