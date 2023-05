Het multimediaal platform voor popmuziek 3voor12, de podcast Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur (NPO Radio 1) en de podcast De Taxioorlog (BNR Radio) zijn genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon. De winnaar wordt gekozen en bekendgemaakt op 15 juni, wanneer ook Armin van Buuren wordt gehuldigd met de Ere Zilveren Reissmicrofoon en een speciale vermelding wordt uitgereikt aan de podcast De Rob Touber Sound.

3voo12

3voor12 is in haar 25-jarig bestaan uitgegroeid tot een veelzijdig muziekplatform. Met 3voor12 wist de VPRO op 3FM, online en dankzij de vele eigen lokale redacties menig muziekliefhebber te voorzie van nieuwe muzikale ontdekkingen, live shows, recensies, interviews en rapportages vanaf de grote alternatieve muziekfestivals. 3voor12 is een merk vanuit het verzet geboren, doorgegroeid onder verschillende presentatoren en altijd inhoudelijk goed in stand gehouden door een ijzersterke redactie. In de pre-streaming tijden was 3voor12 het platform om nieuwe muziek te ontdekken. Altijd relevant, verassend en vernieuwend, nooit volgend maar bij uitstek voor de troepen uit. De jury wil in dit jubileumjaar stil staan bij 25 jaar 3voor12. 25 jaar waarin muziekliefhebbers aan hun trekken konden komen en menig muzikant dankzij dit platform een publiek wist te vinden.

De Taxioorlog, BNR

Twintig jaar na het uitbreken van de Amsterdamse taxioorlog doet onderzoeksjournalist Sander ’t Sas opnieuw verslag van de gebeurtenissen. Dankzij zijn uitgebreide archief weer ’t Sas het verhaal van de liberalisering van de taximarkt en de grootschalige rellen in de hoofdstad die dit tot gevolg had opnieuw te vertellen. In deze podcast weet de maker zijn eigen archief in te zetten en aan te vullen door de spelers uit het verhaal te laten terugkijken op de taxioorlog. De jury prijst de samenstelling van de podcast, de kwaliteit en gebruik van de oude opnames en specifiek de zo herkenbare Amsterdamse tongval van de hoofdrolspelers. Het siert het Sander ’t Sas dat hij zelf een zeer bescheiden rol inneemt, het verhaal op de voorgrond plaatst en zoveel mogelijk mensen aan het woord laat.

Stad in oorlog: Charkiv één jaar onder vuur

Stad In Oorlog brengt dichtbij wat wij ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen: hoe het is om te leven in oorlog. Charkiv heeft in deze podcast een stem, een vrouwenstem Ze vertelt: “Het was nog donker op 24 februari 2022. De buurtsuper was al open. Iemand kwam sigaretten halen. Toen ging opeens het luchtalarm en begon het gedonder. Er verschenen pantservoertuigen en tanks in de straten, ik lig op steenworp afstand van Rusland. Er stond een Z op. Een Z? De Z van Zelensky? Nee, de voertuigen waren Russisch! Mijn bevolking is sinds het begin van de oorlog gehalveerd, van 2 miljoen naar 1 miljoen.” Onder de vluchtenden was ook radiocorrespondent Michiel Driebergen. Maar hij kwam terug, om in audio op te tekenen hoe Charkiv en haar bewoners overleven.

Dat heeft hij op zeer radiofonische wijze gedaan, in full stereo. We horen het asfalt van de buitenwijken veranderen in kinderkopjes in het centrum. Lopen mee door een kapotgeschoten flat. Horen Alexandra, die al de leden van het koor waarin ze zat kwijtraakte. En altijd weer het luchtalarm, gevolgd door zware klappen die door merg en been gaan. Sommige mensen zijn inmiddels zo murw dat ze niet meer naar de schuilkelder gaan. Ze weten, als ze ’s avonds gaan slapen, niet of ze de ochtend zullen halen. Zo is het om te leven in een oorlog.

De Rob Touber Sound

Archief-jager Frank Jochemsen (40) en zijn sidekick Jim Immig (32) vonden elkaar 17 jaar geleden in hun liefde voor Wim Sonneveld. Van het een kwam het ander en ze stuitten op televisieregisseur en platenproducer Rob Touber. Hij speelde een essentiële rol in de carrières van artiesten als Adèle Bloemendaal, Jenny Arean en Gerard Cox. Jochemsen en Immig gebruikten de coronatijd om het verloren gewaande oeuvre van Touber, die furore maakte tussen 1965 en 1975, boven water te halen.

Jury

Vincent Bijlo (Radiorecensent NRC) is de voorzitter van de jury van de Zilveren Reissmicrofoon 2023, die verder bestaat uit Arjan Snijders (mediajournalist), Edwin Wendt (freelance mediajournalist), Frederique de Jong (presentator en podcaster Follow the Money), Miranda van Holland (radiomaker), Paul van der Lugt (oud-directeur RTV Utrecht), Roeland van Zeijst (Broadcast Magazine) en Rutger Boxhoorn (radiodocent Hogeschool InHolland).

De podcast zit vol geweldige muziek, liedjes die de jury – toch wel redelijk vertrouwd met Nederlandstalige muziek – nog nooit had gehoord. Ze gaan ook langs bij de nog in leven zijnde artiesten met wie Touber heeft gewerkt. Samen luisteren ze naar de opnames die ze hebben opgedolven. De schellen vallen van je oren, wat een sound, en wat een liefde voor het lied.

Foto: Arjo Frank Fotografie