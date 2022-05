De Ere-Zilveren Reissmicrofoon gaat dit jaar naar Hans Hogendoorn. De voormalig stem van NPO Radio 1 wordt door de jury geroemd als: “De stem der stemmen markeert een tijdperk in de levende Nederlandse radiogeschiedenis.”

“Altijd warm, altijd dienstbaar aan de uitzending”, schrijft de jury in haar rapport. : In zijn inmiddels een halve eeuw beslaande audiocarrière heeft Hans Hogendoorn ons geleerd wat het verschil is tussen een stem hebben en een stem zijn. De jury van de Zilveren Reissmicrofoon hoopt nog jarenlang van het vakmanschap van Hogendoorn te mogen genieten. Wát een stem is die man.”

Eind vorig jaar stopte Hans als stem van Radio 1, hij ging met pensioen. Wel bleef hij te horen als stem van ‘Met Het Oog op Morgen’ op Radio 1.

Genomineerden Zilveren Reissmicrofoon 2022

Naast de bekendmaking van de Ere-Zilveren Reissmicrofoon werden ook de nominaties voor de Zilveren Reissmicrofoon 2022 bekend gemaakt. Radio 1-programma ‘Bureau Buitenland’ met Tim de Wit is genomineerd voor de prijs. Net als NPO Radio 4-presentatrice Jet Berkhout, zij presenteert ‘De Muziekfabriek’. De laatste genomineerde is de podcastserie: ‘De onbekende kinderen van Kamp Westerbork’ gemaakt door Rob Trip.

Eervolle vermelding

Tim op het Broek heeft van de jury van de Zilveren Reissmicrofoon een bijzondere vermelding gekregen. Vanaf dag 1 presenteert Tim op de huidige versie van KINK. De jury zegt over hem: “Vele jaren had hij al bij de regionale publieke zender L1 achter de microfoon een breder publiek geboeid. Zijn zachte G en eigenheid heeft hij gehouden, maar zijn enorme liefde voor muziek kan bij KINK in de volle breedte worden geëtaleerd.”

“Maar in wat Tim te vertellen heeft, onderscheid hij zich pas echt. Zijn teksten zijn doordacht, zijn voorbereiding Spitseriaans. Hoewel hij ook uitstekend met de luisteraar aan de lijn kan improviseren. Dan is hij die vriend waarmee je naar de kroeg of een concert wil gaan. Geïnteresseerd in ieders verhaal, zoals toen hij geraakt was door een arts op de IC die tijdens de coronapandemie een plaat aanvroeg maar eigenlijk veel meer te vertellen had. In de laatste week van 2021 draaide Tim in zijn eentje dagelijks 18 uur de Album Top 1000 van KINK om zo geld op te halen voor de longverpleging. Het maakt de uren van Tim op KINK uniek.”

Foto: Screenshot Omroep West