De drie grootste radio-organisaties van Nederland zeggen allemaal blij te zijn met de luistercijfers in 2020. NPO, Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica) en DPG Media (Qmusic) verstuurden vandaag positieve persberichten. Dat terwijl ze niet allemaal groei doormaakten het afgelopen jaar.

Record Qmusic

“Fantastische jaarcijfers voor Qmusic”, kopt DPG Media. Het radiostation groeide over heel 2020 met 1,1 procentpunt in marktaandeel om uit te komen op 10,4 procent. In de periode november-december behaalde Qmusic ook dit marktaandeel, terwijl het in die periode in eerdere jaren onder het jaargemiddelde scoorde vanwege de hevige concurrentie van onder meer Sky Radio, Radio 2 en Radio 10 in december.

Qmusic is vooral blij met de cijfers in de doelgroep die voor hen commercieel gezien het belangrijkste is. Programmadirecteur Dave Minneboo zegt hierover: “Deze jaarcijfers zijn ongekend. In een bijzondere tijd is het Qmusic gelukt de meest beluisterde radiozender te worden in de doelgroep 20-49 jaar. Over het hele jaar is ons marktaandeel met een waanzinnige 17% gestegen in de doelgroep 20-49 jaar en 12% in 10+. Onze programmering staat als een huis.”

NPO groeit door

De NPO is opgetogen dat NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 samen goed waren voor een marktaandeel van 31,3 procent in 2020. Daarmee groeit het marktaandeel van de NPO voor het vierde jaar op rij. Vorig jaar was het gezamenlijke marktaandeel van 30,6 procent; in 2018 29,8 procent.

De NPO schrijft in een persbericht: “NPO Radio 2 is voor het derde jaar in successie de best beluisterde zender van Nederland, met in 2020 een luistertijdaandeel (marktaandeel, red.) van 13,7 procent. Ook de klassieke muziekzender NPO Radio 4 doet het uitstekend met 2,6 procent. Beide stations behalen het afgelopen jaar het hoogste luistertijdaandeel sinds begin jaren 90. NPO Radio 5 boekt in 2020 een absoluut record met een gemiddeld luistertijdaandeel van 5 procent. NPO Radio 1 heeft het afgelopen jaar een luistertijdaandeel van 7,7 procent en NPO 3FM komt uit op 2,3 procent.”

Radio 1 en 3FM verloren het afgelopen jaar beiden 0,2 procentpunt; Radio 5 groeide het meest en won 0,6 procentpunt.

Talpa Network blijft de grootste

Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica waren in 2020 samen goed voor een marktaandeel van 32 procent, waarmee de radiogroep de grootste van Nederland blijft. Talpa Network stuurt dan ook een trots een persbericht uit, maar als je kijkt naar de cijfers ten opzichte van 2019 dan heeft het bedrijf wel een procentpunt verloren. De winst van Radio (+0,4 procentpunt), kon het verlies van Radio 538 (-0,8 procentpunt) en Sky Radio (-0,6 procentpunt) niet opvangen.

Bij Talpa kijkt men, net als bij Qmusic, het liefst naar de doelgroep 20-49. In die groep scoren hun radiozenders samen een marktaandeel van 40,1 procent; 2,1 procentpunt lager van vorig jaar.

Marc Adriani, Directeur Radio, blikt terug op 2020: “Ook onze zendergroep heeft een hectisch jaar achter de rug. Met name bij 538 merkten we dat Nederland thuis ging werken en de luisterplek verplaatste van de auto naar huis. Daarnaast hebben we als bedrijf helaas moeten reorganiseren. Desalniettemin zijn we wendbaar gebleken en hebben we als groep onze organisatie en programmeringen aangepast.”

Marktaandelen 2020

Dit is het complete overzicht van de marktaandelen in 2020 van het NLO: