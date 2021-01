STER, die reclamezendtijd op de publieke radiozenders verkoopt, heeft goed ‘geboerd’ bij de Top 2000 van afgelopen jaar. “Daar werd een derde meer omzet behaald ten opzichte van de jaren ervoor. Het is een heel mooi platform met veel luisteraars”, zegt een woordvoerder van STER tegen NU.nl. Of de lengte van de Top 2000 – de lijst duurde dit jaar acht uur langer – daarin een rol heeft gespeeld, is niet duidelijk.

Stichting Etherreclame (STER) zag de reclame-inkomsten over heel 2020 met tien procent teruglopen. Voor afgelopen jaar werd juist een stijging verwacht, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Evenementen werden geschrapt en veel bedrijven trokken hun advertentieopdrachten weer in. Vooral tijdens de eerste coronagolf stortte de advertentiemarkt in. “Gezien de dramatische terugval na de uitbraak van de coronacrisis valt de teruggang van tien procent nog mee”, zegt een woordvoerder van Ster bij NU.nl.

Met name in de laatste maanden van het jaar ging het weer wat beter, met een plus in de gezamenlijke opbrengsten van tv, radio en online.

Foto: NPO Radio 2 | Raymond van Olphen