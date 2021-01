VodafoneZiggo maakt volgende maand een begin met het afsluiten van analoge radio. Eind dit jaar moet heel Nederland zijn omgeschakeld naar digitale radio. Dat betekent dat klanten van de provider straks niet meer radio kunnen luisteren via de kabel.

De provider begint eind februari met het afschakelen van analoge radio in de regio Capelle aan den IJssel. VodafoneZiggo is de laatste partij die nog analoge radio via de kabel aanbiedt in Nederland; alle andere aanbieders hebben al eerder analoge radio via de kabel afgeschakeld. De provider wil af van de analoge radio, om extra bandbreedte beschikbaar te maken voor sneller internet.

Gratis FM-antenne

Op dit moment luistert volgens VodafoneZiggo al zo’n 95 procent van de Nederlanders radio op een andere manier dan analoog via de kabel. Klanten die toch liever analoog willen blijven luisteren via de ether, kunnen een gratis FM-antenne bestellen via de website van Ziggo of ophalen in de winkels.

Het voornemen van Ziggo stuitte eerder al op protest. Zo was er een online petitie opgestart, om de plannen tegen te houden. “Honderdduizenden Ziggo-klanten die analoge FM-radio via de kabel op een tuner of receiver ontvangen, worden radioloos.”

Foto: Pixabay