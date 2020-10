NPO 3FM doet vanavond voor de derde keer mee met ‘Europe’s Biggest Dance Show’. Radiostations uit acht verschillende Europese landen maken vanavond samen één uitzending. Ieder uur wordt verzorgd door een ander radiostation uit een ander land. Dat radiostation nodigt een dj uit eigen land uit om live een set te komen draaien.

Voor 3FM is Yellow Claw uitgenodigd die in de Melkweg een liveset draaien. Sander Hoogendoorn is er als dj namens 3FM bij. De complete programmering van vanavond ziet er als volgt uit:

19:00 – Engeland (BBC Radio 1 – Annie Mac met o.a. Danny Howard)

20:00 – Nederland (3FM – Sander Hoogendoorn met Yellow Claw)

21:00 – Zweden (P3 Samir Yosufi met Rebecca & Fiona)

22:00 – Duitsland (1LIVE – Jan-Cristian Zeller met Claptone én RBB Fritz – Bruno Dietel met o.a. Prismode & Solvane)

23:00 – België (Studio Brussel – Jeroen Delodder met Joyhauser & Klaps en Lola Haro)

00:00 – Ierland (RTÉ 2FM – Jenny Greene met Brame and Hamo)

01:00 – Finland (Yle – DJ Orion met Yoto)

02:00– Noorwegen (NRK P3 – Abiel Tesfai met Alan Walker)

‘Europe’s Biggest Dance Show’ is een initiatief van het Britse BBC Radio 1.