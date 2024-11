NPO FunX heeft een nieuw jinglepakket in gebruik genomen. PURE Jingles is de fabrikant, nu ze opnieuw een aanbesteding gewonnen hebben. Met dit nieuwe contract wordt de inmiddels bijna 20-jarige samenwerking voortgezet. Tegelijk luidt NPO FunX een nieuwe creatieve stijl in die aansluit bij hun vernieuwde merkidentiteit en visuele rebranding.

Wietze Bastiaansen, hoofd audiovormgeving voor NPO FunX, licht toe: “De visuele vormgeving van FunX kreeg deze zomer een nieuwe look. Onze slogan ‘Your City Your Sound’ resoneert fantastisch in het nieuwe pakket.”

Volgens Pelle Kuipers van PURE Jingles is er een ‘iconische jingle’ uitgevonden. “Het vertrouwde audiologo blijft herkenbaar, maar de nieuwe idents sluiten af met krachtige voice-overs en een sonic ID die de ‘X’ van FunX benadrukt. Radiotechnisch is het pakket op die manier ook veelzijdig te gebruiken en in allerlei toonsoorten naadloos door te starten. Muzikaal zijn de composities geïnspireerd door populaire muziekstijlen zoals reggaeton, hiphop, amapiano en meer. Met freestyle vocals en bijdragen van artiesten hebben we ervoor gezorgd dat het pakket aansluit bij de urban lifestyle en sound.”

Het jinglepakket bevat 13 op maat gemaakte jingles en is speciaal ontworpen om het dagelijkse programma te ondersteunen, inclusief updates voor nieuws, weer en verkeer.