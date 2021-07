De NOS is een merk náást en niet onder de NPO. Dat zegt NOS-directeur Gerard Timmer in Adformatie. “Het is noodzakelijk dat we dat meer gaan onderkennen. Iedere discussie die gaat over de NPO of producties die andere omroepen maken waarbij de goede bedoelingen in twijfel worden getrokken, mogen in niets afstralen op wat de NOS doet. Dat hebben we echt te verdedigen”, aldus Timmer.

Over de macht van de NPO op zowel radio als televisie is al langere tijd discussie. Omroepen vinden dat zij steeds minder te zeggen hebben. Volgens NOS-directeur Gerard Timmer is het belangrijk te benadrukken dat de NOS geen directe verbondenheid met de NPO-organisatie heeft.

Buitenlandse handen

Timmer wijst daarbij op de vele Nederlandse media die de laatste jaren in buitenlandse handen zijn gekomen. In radioland werd vorig jaar Sublime overgenomen door het Belgische Mediahuis.

“We moeten vanuit de Nederlandse oorsprong en cultuur journalistieke organisaties zien te behouden”, zegt NOS-directeur Timmer. “De partijen die daar moeite mee hebben, zou ik willen oproepen om gebruik te maken van elkaars kracht. Het is tijd om het ongemak en de politieke statements los te laten”, zegt hij in Adformatie.

Foto: Annemieke van der Togt