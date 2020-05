Henk Blok was nieuwslezer bij Edwin Evers en is dat nog steeds nu Frank Dane het ochtendprogramma op Radio 538 presenteert. Wat is het verschil tussen beide jocks? “Het zijn allebei grootheden op hun eigen manier. Maar Frank is nog meer zoekende en dat siert hem ook wel weer”, vertelt Henk in gesprek met Eddy Keur.

Zoekt Frank niet minder de randjes op dan Evers deed? Henk: “Je moet Frank een beetje zijn tijd geven en gunnen om dat te ontwikkelen en dat te durven. Dat durf je niet op dag één en dan speel je op safe. Als je zulke grote schoenen te vullen hebt, dan snap ik het heel goed dat hij op safe probeert te spelen. Dat ontwikkelt zich wel, dat komt wel goed.”

Kanttekening

Henk, die vanaf juni voorlopig stopt met het nieuws te lezen op Radio 538, wijst wel op een duidelijke kanttekening. “Edwin maakte ik vooral in de laatste jaren mee, waarin hij groot was, zich ontwikkeld had en wist wat hij deed. En Frank, daar zijn we een show mee aan het opbouwen de laatste anderhalf jaar.”

Henk maakte 15 jaar lang onderdeel uit van Evers Staat Op. Vijf jaar geleden won hij een RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. Roelof Hemmen volgt hem voorlopig op als nieuwslezer bij 538.

Foto: Radio 538