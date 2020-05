Om te vieren dat de terrassen weer open mogen, maakt NPO 3FM zijn uitzendingen maandag vanaf een terras in Leiden. Het Terrasitival is een idee van Rob Janssen. Hij opent de uitzendingen dan ook maandagmiddag om 12:00 uur, op het moment dat terrassen – onder strikte voorwaarden – weer bezoekers mogen ontvangen.

Tot na zonsondergang gaat het Terrastival door. Om 14:00 neemt Olivier Bakker het over van Janssen, Kevin van Arnhem verzorgt de middagshow en ’s avonds komt Vera Siemons live vanuit Leiden. Op welk terras de mobiele studio precies komt te staan is nog niet bekend, waarschijnlijk om aanloop te voorkomen. Naast de terrasbezoekers is het immers niet te bedoeling dat er heel veel mensen op af komen.

“Onder het genot van een ijskoud drankje mag het terraspubliek verzoeknummers aanvragen terwijl zij getrakteerd worden op live-optredens van Dave Budha en Tim Dawn. Een mooie manier om te vieren dat de maatregelen van de lockdown versoepeld worden”, aldus NPO 3FM.

Of het radiostation op 1 juli uitzendingen gaat maken vanuit een sportschool of sauna is nog niet bekend.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM