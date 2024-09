‘De 538 Ochtendshow’ was in week 36 de best beluisterde ochtendshow in de doelgroep 20-49 jaar. Tim Klijn en en zijn team hadden een marktaandeel van 20,2 procent, bijna 5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Qmusic, die lange tijd de nummer 1 in de ochtend was binnen deze doelgroep scoorde 19,7 procent, terwijl dat een jaar eerder nog 23,3 procent was.

Radio 538 deelt deze cijfers van het NMO trots, omdat het radiostation een duidelijk herstel laat zien in de luistercijfers. “Ook in de specifieke doelgroep Man 20-49 jaar slaat de ochtendshow een gat in de prestaties met een groei van 19,3 procent naar 23,9 procent. Daarmee is een gat ontstaan van 8,4 procentpunt ten opzicht van de opvolger op nummer 2”, aldus een woordvoerder.

Radiostation Week 36 2024 Week 35 2024 Week 36 2023 Radio 538 20,2% 17,9% 15,3% Qmusic 19,7% 20,2% 23,3% NPO Radio 2 11,9% 13,3% 15,2% JOE 7,4% 7,8% 1,5% Sky Radio 5,4% 6,4% 9,1% Radio 10 5,2% 5,6% 12,6% NPO 3FM 4,0% 4,1% 2,7% NPO Radio 1 3,9% 1,9% 3,2% Radio Veronica 3,5% 2,8% 1,8% 100% NL 3,1% 3,2% 2,8% Epower 2,4% 2,5% 1,5% SLAM! 2,2% 1,4% 2,1% ORN 1,3% 1,4% 0,7% NPO Klassiek 1,2% 1,4% 1,4% BNR Nieuwsradio 0,6% 0,9% 0,9% KINK 0,6% 0,8% 0,9% NPO Radio 5 0,4% 0,4% 0,0% Sublime 0,4% 0,2% 0,1% Marktaandeel Ochtendshow (ma-vr 06-10) in de doelgroep 20-49 jaar

Uiteraard is dit een momentopname in de periode van slechts een week, maar over de hele linie laat Radio 538 een duidelijk groei zien. In de algemene luistercijfers, maar helemaal als je kijkt naar de doelgroep 20-49 jaar en/of naar de ochtendshow.

Evers nummer 1 op vrijdagmiddag

De terugkeer van Edwin Evers op vrijdagmiddag draagt ook bij aan het hernieuwde succes van Radio 538. Het marktaandeel in de groep 20-49 jaar is meer dan verdubbeld als je week 36 van vorig jaar vergelijkt met dit jaar. In 2023 scoorde 538 op vrijdagmiddag tussen 14:00 en 18:00 uur 11,6 procent in de doelgroep; nu is dat 23,6 procent. Dat gaat ten koste van Qmusic. De ‘Top 40’ scoorde in week 36 16,5 procent tegenover 28,9 procent in 2023.

Radiostation Week 36 2024 Week 35 2024 Week 36 2023 Radio 538 23,6% 15,1% 11,6% Qmusic 16,5% 17,7% 28,9% NPO Radio 2 9,3% 6,0% 11,6% JOE 7,4% 9,2% 4,1% Radio 10 6,4% 4,4% 11,8% NPO 3FM 5,5% 4,3% 1,5% Sky Radio 5,4% 7,1% 6,8% Epower 4,1% 2,4% 1,7% Radio Veronica 3,4% 4,9% 3,3% SLAM! 2,5% 3,9% 2,9% NPO Radio 1 1,8% 2,0% 2,6% 100% NL 1,5% 4,3% 3,3% ORN 1,4% 0,9% 0,8% KINK 0,4% 0,3% 0,5% Sublime 0,4% 0,8% 0,1% NPO Klassiek 0,3% 0,8% 0,4% BNR Nieuwsradio 0,3% 0,1% 0,7% NPO Radio 5 0,1% 0,5% 0,0% Marktaandeel Vrijdagmiddag (vr 14-18) in de doelgroep 20-49 jaar

Door de hele week heen blijft Qmusic de nummer 1 in de doelgroep 20-49 jaar. De zender scoorde in week 36 een marktaandeel van 18,9 procent. Dat is 7,1 procentpunt lager dan een jaar eerder. Radio 538 steeg juist van 12,2 procent naar 17,6 procent en ging daarmee Radio 10 voorbij. In de doelgroep 20-49 jaar was Radio 538 vorig jaar al nipt groter dan NPO Radio 2. Radio 538 lijkt na een aantal moeilijke jaren dus weer duidelijk een herstel zien in de voor hen belangrijkste doelgroep.

Als je kijkt naar de cijfers voor alle doelgroepen dan was Radio 2 in week 36 de nummer 1 van Nederland. Ook zijn de winst van 538 en het verlies van Qmusic in de breedte kleiner dan in deze specifieke doelgroep. Dit kun je terugzien in de luistercijfers van week 36.

Foto: Radio 538