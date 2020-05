Dat we tijdens deze coronacrisis meer radio luisteren en Qmusic de luistercijfers ziet stijgen, is volgens Domien Verschuuren het bewijs dat radio springlevend is. “Radio maken in deze tijden voelt wel heel anders en ik merk ook dat de behoefte van de luisteraars anders is. Mensen zitten thuis en luisteren veel aandachtiger, ze willen toch een beetje afgeleid worden”, zegt hij in Viva Magazine.

Volgens de middagjock van Qmusic is het ‘best moeilijk’ om nu veel diverse content te blijven maken. “Want alles gaat over corona. Daarom hebben we nu om half zes in het middagprogramma het-alles-behalve-corona-journaal. Ik vind het toch heel leuk dat er ideeën ontstaan. Het is cool hoe corona een nieuw soort creativiteit prikkelt.”

Toen het coronavirus eerder dit jaar flink huishield in Nederland, bleef Domien uit voorzorg thuis. Zijn middagshow maakte hij vanuit zijn slaapkamer. “Ik was niet doodziek, maar ben uit voorzorg tweeënhalve week de deur niet uit geweest. Een buurvrouw haalde boodschappen. Best gênant, want dan moet je dus vragen of ze een sixpack bier en chips wil meenemen; dát waren mijn levensbehoeften op dat moment.”

