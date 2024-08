Frank Dane is na een aantal weken afwezigheid weer begonnen op Radio 538. “Ik heb het gevoel dat ik hier vier jaar niet ben geweest”, zo zei hij aan het begin van zijn programma. Tijdens het EK voetbal moest hij halsoverkop terug naar Nederland nadat hij hoorde dat zijn vriendin Mila ernstig ziek was. Ze had al last van slecht zicht en dat bleek om een goedaardige hersentumor te gaan.

Binnen een week moest ze onder het mes. “Dat was een hele lange dag. Het was met grote afstand de meest verschrikkelijke dag uit mijn leven. Ik zou pas na de operatie te horen krijgen hoe het met haar was. Dat duurde heel lang, die dag. Maar toen kreeg ik een belletje van de dokter en die zei: ‘Ik heb haar net gesproken en ze is zelfs een beetje vrolijk.’ Dat was dus, op die nachtmerriedag, het allermooiste belletje dat ik heb gekregen in mijn leven.”

Het gaat nu heel goed met Mila. “Het zicht is terug. Niemand ziet het meer aan haar. Het is echt geweldig.”

Foto: William Rutten