Radio Veronica heeft een nieuwe invaller: Sander Schrik. De dj presenteert dit Pinksterweekend tussen 8:00 en 12:00 uur ‘Goud van Oud’, als vervanger van Marisa Heutink. Zaterdag was Sander voor het eerst te horen op Veronica.

Voor Sander, die de laatste jaren vooral actief is als sportcommentator, is radio geen onbekend terrein. In het verleden werkte hij voor Radio Decibel en tegenwoordig is hij te horen op de Groningse stadszender OOG Radio.

Sander is de tweede nieuwe invaller in korte tijd op Radio Veronica. Drie weken geleden maakte Femke van der Veen al haar debuut.

