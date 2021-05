Niet alleen NPO Radio 2, maar ook Sky Radio staat vandaag in het teken van het Eurovisie Songfestival. Het non-stop radiostation draait van 9:00 tot 21:00 uur alleen maar ‘songfestivalclassics’. Van ABBA’s Waterloo tot Euphoria van Loreen en Calm After The Storm van The Common Linnets.

“In aanloop naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival kunnen luisteraars van Sky Radio genieten van de beste en meest bijzondere songfestivals classics en guilty pleasures. We brengen luisteraars in de stemming voor het grootste muziekevenement van het jaar”, aldus Sky Radio.

Foto: RadioFreak.nl