Morad El Ouakili heeft vrijdag zijn laatste nachtprogramma gemaakt op NPO Radio 1. De dj was de afgelopen twee jaar elke werkdag tussen 4:00 en 6:00 uur te horen, maar stopt nu op eigen verzoek. “Omdat het tijdstip er op den duur aardig in begon te hakken. Veel langer doorgaan is voor elk mens ongezond”, zegt hij.

De presentator noemt het tijdstip ‘niet altijd even makkelijk’. “Maar ik had dit allemaal nooit willen missen. Het was voor BNNVARA en voor mij spannend, want zowel het format alsook de tone of voice qua presentatie was nieuw voor Radio 1″, zegt hij over de beginperiode van het programma.

Volgens Morad is het een succesvol nachtprogramma geweest. “Want de luisteraar heeft het nieuwe geluid van Radio 1 ontzettend goed gewaardeerd.” Wat de presentator nu gaat doen, is niet duidelijk. De presentator ging vorig jaar nog flink door het stof, toen hij een luisteraar die een antisemitische ‘tirade’ hield niet onderbrak.

Foto: BNNVARA