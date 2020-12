Een van de radiozenders van Talpa Network zal “zeker” weer het grootste commerciële radiostation worden en het marktleiderschap terugpakken. Dat zegt Paul Römer, managing director radio en televisie in Broadcast Magazine. “Wij zijn met vier zenders in de achtervolging, dus dat marktleiderschap van Qmusic is per definitie tijdelijk.” Talpa heeft Radio 538, Radio Veronica, Radio 10 en Sky Radio.

Römer legt het zo uit: “Het is een beetje zoals in oude westerns waarbij die ene cowboy op zijn paard de indianen probeert voor te blijven. Maar die halen hem altijd in, want ze zijn met meer.” En dus zullen de Talpa-zenders uiteindelijk Qmusic weer inhalen, is de redenering. “We gaan het zeker weer terugpakken, de vraag is alleen hoe lang het duurt.”

Marketing

Het maakt dan ook niet zoveel uit volgens Römer dat ze de koppositie verloren zijn. “Met de vier zenders die we hebben, bestrijken we ongeveer 40 procent van de markt. Qmusic heeft een geweldige strijd gelopen, strak op de doelgroep. Ze hebben ook in coronatijd veel geïnvesteerd in marketing, terwijl wij de kraan daar echt hebben dichtgedraaid. Hun positie is dus dik verdiend.”

In april sprak radio-baas Marc Adriani al de verwachting uit dat Radio 538 weer marktleider zal worden, maar dat er nu een dip is door de coronacrisis .“Omdat de echte Radio 538-luisteraar in de auto of op het werk luistert. Tel daarbij op dat Coen en Sander even geen duo meer waren, omdat Coen een burn-out had.” Ook heeft 538 vanwege de coronacrisis flink minder geld uitgegeven aan marketing. “We hebben relatief weinig van ons kunnen laten horen in die periode en je moet als radiozender top-of-mind blijven.”