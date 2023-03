In de uitzending behandelen van nieuws is niet hetzelfde als ‘nieuws’ zoals dat in de vergunningen voor geclausuleerde FM-kavels staat. Dat heeft de minister van Economische Zaken besloten in een bezwaarprocedure van Radio Veronica.

Eigenaar Talpa Network heeft een boete gekregen van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom, omdat er teveel gepraat werd op de zender. Dit deed RDI na een klacht van KINK. Na het besluit startte Talpa een bezwaarprocedure. Onder andere omdat werd geclaimd dat er meer nieuws werd uitgezonden en dat die tijd niet meegenomen moest worden in de netto-uitzendtijd waarbinnen 85 procent muziek moet worden gedraaid. Maar met die redenatie is RDI het niet eens, blijkt uit een document dat is vrijgegeven na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO).

Radio Veronica moet tussen 07:00 en 19:00 uur 85 procent van de zendtijd met muziek vullen. Bij controle door toezichthouder Agentschap Telecom werd één dag een percentage van 83,7 procent gemeten. Een dag later ging het om bijna 80 procent.

Eva Jinek

Op de dagen dat werd gecontroleerd was er onder andere een item over Eva Jinek uitgezonden dat volgens Talpa onterecht niet als nieuws is aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de items over scheidsrechter Bas Nijhuis, een interview met KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, een

wintervoorspelling van Piet Paulusma en een interview met een reporter die in de Tweede Kamer aanwezig was over coronamaatregelen.

Volgens de minister ligt vast dat met nieuws nieuws ‘de doorlopende berichtgeving over de actuele gebeurtenissen in binnen- en buitenland door middel van regelmatig uit te zenden nieuwsbulletins’ wordt bedoeld.

Talpa Network zegt in reactie op de beslissing van de minister in beroep te zijn gegaan bij de rechtbank in Rotterdam.

SLAM! en 100%NL

Ook RadioCorp, eigenaar van SLAM! en 100%NL had zich gemeld in de procedure. Het bedrijf vreest eenzelfde probleem te krijgen in de toekomst omdat ook beide FM-pakketten geclausuleerd zijn en dus regels bevatten over de hoeveelheid muziek dat gedraaid moet worden. Maar RadioCorp is niet ontvankelijk verklaard in de zaak. “Een parallel belang is geen reden om als derde belanghebbende toe te worden gelaten in de bezwaarprocedure”, schrijft de minister.

Last onder dwangsom verlengd

Ook KINK had bezwaar gemaakt, omdat ze vonden dat de boete te laag was en omdat de ‘last onder dwangsom’ te kort was. Het bezwaar over de hoogte van de boete deelt de minister niet. De last onder dwangsom, de periode waarin Radio Veronica een hogere boete kan krijgen als ze dezelfde overtreding nog een keer maken, is wel verlengd. Dit omdat de duur van de vergunning ook met een jaar verlengd is.