Radio Veronica draaide niet veel te weinig muziek, toen het in november een boete kreeg vanwege te veel gepraat. De boete is gebaseerd op een minimale overschrijding, blijkt uit een document dat is vrijgegeven na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). Radio Veronica moet tussen 07:00 en 19:00 uur 85 procent van de zendtijd met muziek vullen. Bij controle door toezichthouder Agentschap Telecom werd één dag een percentage van 83,7 procent gemeten. Een dag later ging het om bijna 80 procent.

Uit het vrijgegeven document blijkt verder dat het Agentschap Telecom (AT) en Radio Veronica het oneens zijn over wat er onder ‘nieuws’ verstaan wordt. De radiozender vindt dat het AT te strikt vasthoudt aan de term. Maar volgens de toezichthouder is praten over nieuws wat anders dan de nieuwsbulletins zelf.

“De netto zendtijd nieuws mag niet zover worden opgerekt, dat bijvoorbeeld een introductiezin van een nieuwslezer als bruggetje tot een minutenlang gesprek tussen dj’s en interviews met een derde als nieuws zou kwalificeren”, aldus het AT.

Dag geschrapt

Opmerkelijk is dat het Agentschap Telecom ook op 22 november naar Radio Veronica luisterde, om te controleren of het zich aan de wettelijke norm van 85 procent hield. Die dagmeting werd later echter geschrapt, omdat toen de ‘Top 1000 Allertijden’ werd uitgezonden. Volgens het AT was de dag niet representatief voor een reguliere uitzenddag van Radio Veronica.

Volgens de toezichthouder werd er op Radio Veronica vooral in de ochtenduren tussen 7:00 en 9:00 uur en de middag tussen 16:00 en 19:00 uur te veel gepraat. Het AT handhaafde op verzoek van KINK.

