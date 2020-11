Mette Bus door 538 uitgeroepen tot ‘Faamnaam’ van 2020

Mette Bus is door Radio 538 uitgeroepen tot ‘Faamnaam 2020′, de opvallendste en grappigste naam van Nederland. De Groningse kwam als winnaar uit de bus in de jaarlijkse zoektocht van 538-dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Tweede in de wedstrijd werden Bennie Weijs en Lieve Lingen.

Mette reageerde sportief op de prijs, die ze digitaal kreeg uitgereikt. “Wat een leuk nieuws, hartstikke bijzonder”, zei ze. “Als mensen mijn naam horen en het grapje ervan inzien, vergeten ze me nooit meer.”

Eerdere winnaars

De ‘Faamnaam’ is al jarenlang een van de vaste items van Coen en Sander. Toen de twee nog op 3FM te horen waren, heette het item ‘De Schaamnaam’. Eerder winnaars van de prijs zijn Mat Ras (2019), Jack Pot (2018), Chris Mus (2017), Kenny Boeijen (2016) en Ferry Kuhlman (2015). In hun tijd bij 3FM was de lijst als volgt: in 2014 Wil Helmes, in 2013 Till Bal, in 2012 Hendy Keppe, in 2010 Con Domen en in 2009 Fokje Modder.

“Mette Bus heeft een prachtige Faamnaam”, zegt Coen Swijnenberg over de winnaar van 2020. “Ze draagt haar naam met trots en dat is haar goed recht. Naast de eretitel wint ze ook het beruchte Faamnaam-straatnaambord.

Sander Lantinga daarop: “Je denkt dat het niet gekker kan, maar dat was dit jaar toch weer het geval”, reageert Sander Lantinga. “We moesten zelfs onze zoektocht verlengen, omdat er zoveel verborgen pareltjes binnenkwamen.”

Foto: Radio 538