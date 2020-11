Tegen voormalig dj Romeo A. is vandaag een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist vanwege ontucht met (minderjarige) jongemannen en het illegaal runnen van een bordeel. De 65-jarige Romeo had in de jaren tachtig een eigen radioprogramma bij de AVRO op Radio 3.

Volgens justitie heeft hij samen met zijn handlanger, een illegaal bordeel opgezet in Utrecht. Aldaar zouden de twee seksuele handelingen hebben verricht met jongemannen en minderjarige jongens. De twee worden ook verdacht van het maken van kinderporno, verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbating. Het ging volgens justitie vaak om kwetsbare jongens, die vanwege hun problemen makkelijk te paaien waren.

De dj is overigens al vaker veroordeeld in ontuchtzaken. Zo kreeg hij in 2008 twee jaar cel en tbs vanwege ontucht met vier jongens. Justitie wil de oud-AVRO-dj nu langer achter de tralies, omdat volgens de aanklager de kans groot is dat Romeo weer in de fout gaat.

Foto: Pixabay | Jessica45