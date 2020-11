In navolging van veel NPO Radio 2-collega’s, begint ook Gijs Staverman zijn eigen podcast. In ‘Staverman Stand-Up’ gaat hij in gesprek met cabaretiers. Aan de hand van een aantal gebeurtenissen met daarbij cabaretfragmenten, bespreekt de Radio 2-dj het leven van de cabaretier. Het gaat om een achtdelige serie, met onder meer Bert Visscher, Youp van ’t Hek, Martijn Koning en Tineke Schouten.

Gijs kwam op het idee voor de podcastreeks, omdat hij in zijn eigen programma op Radio 2 dagelijks cabaretfragmenten laat horen. “Daarom werd ik steeds nieuwsgieriger naar waar de comedians zélf om moeten lachen en wie of wat hen inspireert”, zegt Gijs. “Als ik in het theater zit, ben ik altijd vol bewondering. Hoe krijgen ze het toch voor elkaar een hele zaal te laten lachen? Hoe doen ze dat, waar halen ze hun inspiratie vandaan?”.

In’ Staverman Stand-Up’ gaat het onder meer over hoe de gast is gekomen op de plek waar hij of zij nu staat, over de eerste cabaretherinnering en de grootste inspiratiebron. Wekelijks verschijnt op vrijdag een nieuwe aflevering van de podcast, die onder meer via Spotify en de Radio 2-site te beluisteren is.

Foto: KRO-NCRV