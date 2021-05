Het nieuwe lunchprogramma dat Annemieke Schollaardt sinds vorige week presenteert op NPO Radio 2, bevat meer muziek dan eerdere lunchshows op de zender. Het idee om een meer ‘muziekdriven’ radioprogramma neer te zetten, kwam volgens Annemieke van het zendermanagement en de muziekredactie. “Radio 2 is echt een muziekzender, maar die balans was een beetje zoek her en der”, zegt ze in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Gijs Staverman presenteerde tot vorige week het lunchprogramma op Radio 2. De eerste jaren had hij dagelijks iemand te gast en hield hij ook meerdere telefonische interviews. “Over het algemeen zijn, in de vrij recente geschiedenis van de Nederlandse radio, de lunchprogramma’s vrij intens”, zegt Annemieke daarover. “Je had Frits Spits, Claudia de Breij, Dolf Jansen: dat was allemaal heel erg entertaining. Nu hebben we juist met Radio 2 afgesproken dat we meer muziek op dat slot willen.”

Balans zoek

Die keuze voor meer muziek is volgens Annemieke bewust genomen. “We hebben gekeken naar het type luisteraar dat we nu hebben. We zijn als zender nu best heel groot. Je wilt die brede groep op allerlei vlakken bedienen. Je hebt het klassieke verhaal ochtendshow, lunch, drivetime, maar in de programma’s ertussen zat ook vrij veel gesproken woord. De balans was een beetje zoek her en der. Daarom zijn we een beetje gaan shiften. De stemmen zijn de bekend, de koppen zijn bekend, laten we dan vooral de muziek op het voetstuk zetten en niet te veel gaan lullen.”

Annemieke zegt blij te zijn met haar nieuwe programma op Radio 2. “Het is heel erg leuk. Het voelt een beetje nog als invallen, omdat ik best wel lang te tijd heb gekregen om voor te bereiden. Maar het is te gek. Ik vind het leuk om na al die jaren van verzoekprogramma’s, nu ook wat meer te doen achter het nieuws en actualiteiten.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2