Als het aan Omroep MAX-baas Jan Slagter ligt, krijgt NPO Radio 5 een FM-frequentie. “Ik ben ervan overtuigd dat als NPO Radio 5 een FM-frequentie zou krijgen – het is nu alleen te beluisteren via AM of DAB – de zender kan uitgroeien tot de best beluisterde van Nederland”, zegt Slagter in het MAX Magazine.

De omroepdirecteur sluit daarmee aan bij een discussie die al langere tijd voortduurt en vaak oplaait, waaronder onlangs nog. Omroep MAX heeft veel zendtijd op de ouderenzender. “NPO Radio 5 boekte in 2020 een absoluut record met een gemiddeld luistertijdaandeel van 5 procent”, zegt Slagter.

Zes programma’s

De Omroep MAX-baas wijst zijn achterban in de column op de aanwezigheid van radio. “In de publiciteit rond Omroep MAX staan bijna altijd onze goed bekeken televisieprogramma’s centraal. Geheel ten onrechte wordt soms vergeten dat MAX niet alleen op tv, in print (MAX Magazine) en online heel succesvol is, maar ook op de radio.”

Hij wijst onder andere op de nieuwe programma’s van Daniël Dekker en Bert Haandrikman. “MAX presenteert maar liefst zes programma’s op NPO Radio 5 die stuk voor stuk het beluisteren waard zijn.”

Meer zendtijd

“Voor luisteraars is publieke radio van grote betekenis”, vervolgt Slagter. En dus wil hij meer zendtijd. “Ik koester onze door u zo goed gewaardeerde radioprogramma’s, maar we zitten bij MAX niet stil. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij met de NPO in overleg zijn over de verbreding van ons aanbod op de publieke radiozenders. Het borrelt bij ons van de ambities en wensen. U hoort er vast meer van!”

Foto: NPO Radio 5 – 2019